Можно ли в школьной тетраде изобразить всю прямую
Математика
Можно ли в школьной тетраде изобразить всю прямую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет нельзя, потому что прямая это бесконечная линия!
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