Когда нашли Ломоносов Московский университет

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МГУ им. М. В. Ломоносова старше и крупнее, чем все остальные университеты Москвы. Его по праву называют центром отечественной науки. В его состав входят 40 факультетов и немногим более 300 кафедр. В МГУ единовременно проходят обучение примерно 50 000 человек, из них 10 000 обучаются на подготовительных курсах, 36 000 – студенты, и около 4 000 – аспиранты. Профессорско-преподавательский состав насчитывает порядка 4 000 человек. А с чего же все начиналось? Предыстория В 1741 году на российский престол вступила дочь Петра I, Елизавета Петровна. Она поставила перед собой цель – создать в Российской империи особую форму правления: просвещенную монархию. Приблизив к себе образованнейших людей своего времени, она всячески поощряла развитие сферы науки и распространение культуры.