Найти в каждом ряду стилестически нейтральных слов лишнее слово 1)день,год,век,утро, ночь,когда ,сегодня,завтра, грядущее, прошлое. 2) где,там,справа , земля, страна, дом,квартира,жилплощадь.
Русский язык
Найти в каждом ряду стилестически нейтральных слов лишнее слово 1)день,год,век,утро, ночь,когда ,сегодня,завтра, грядущее, прошлое. 2) где,там,справа , земля, страна, дом,квартира,жилплощадь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) грядущее 2) жилплощадь
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