Упр. 305 помогите мне его решить пожалуйста

Математика
Упр. 305 помогите мне его решить пожалуйста
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Гость:
Вот так решается этот пример
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