выписать все словосочетания в самолётах специалисты искусственные поддерживают давление воздуха

Литература
выписать все словосочетания в самолётах специалисты искусственные поддерживают давление воздуха
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление воздуха, специалисты поддерживают, специалисты в самолетах, поддерживают в самолетах
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