Как определить массу спичечного коробка соли? (план действий)

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800 кг/м3 это значит что кастрюля обьёмом 1 кубический метр будет весить из солью 800кг + вес самой кастрюли. Для удобства можно перевести плотность соли в грам/сантиметр кубический. 1кг=1000грамм 1метр=100см 800*1000=800000граммов 1*100*100*100=1000000 сантиметров кубических 800000/1000000=0.8 грамм/1см3 у меня спичечный коробок 5см, 1см 3,5 см. обьём= 5*1*3,5=17,5см3 масса соли в этом коробке будет 0,8*17,5=14 грамм можно сразу перевести обьём спичечного коробка в метры кубические 17,5см3=17,5/( 100*100*100)=0,0000175м3 800*0,0000175м3=0,014кг 0,014 кг*1000=14грамм