Когда ставиться тере между подлежащим и сказуемыми а когда нет
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Когда ставиться тере между подлежащим и сказуемыми а когда нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СТАВИТСЯ: 1.Подлежащее и сказуемое выражено существительными в именительном падеже. 2. Подлежащее — существительное, сказуемое — глагол в неопределенной форме. 3.Подлежащее и сказуемое выражено глаголом в неопределенной форме. 4.Подлежащее и сказуемое выражены числительными. 5.Если перед сказуемым стоит это, вот, значит, то тире ставится перед ним. 6. Если подлежащее выражено словом это, а сказуемое — существительное в именительном падеже. НЕ СТАВИТСЯ: 1.Между подлежащим и сказуемым стоит как (словно, будто). 2.Между подлежащим и сказуемым (существительными в именительном падеже) стоит НЕ. 3.Если подлежащее выражено личным местоимением.
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