Помогите решить задачу по математике Из 3,2 кг ржаной муки получается 4,48 кг хлеба. Сколько муки расходует хлебозавод на выпечку 28 т хлеба? Желательно поскорее и с объеснением.
Математика
Помогите решить задачу по математике Из 3,2 кг ржаной муки получается 4,48 кг хлеба. Сколько муки расходует хлебозавод на выпечку 28 т хлеба? Желательно поскорее и с объеснением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем пропорцию3,2 кг муки-4,48 кг хлебах кг муки-28000 кг хлебах=3,2*28000/4,48=20000 кг 20 тонн
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