Помогите решить задачу по математике Из 3,2 кг ржаной муки получается 4,48 кг хлеба. Сколько муки расходует хлебозавод на выпечку 28 т хлеба? Желательно поскорее и с объеснением.

Математика

Помогите решить задачу по математике Из 3,2 кг ржаной муки получается 4,48 кг хлеба. Сколько муки расходует хлебозавод на выпечку 28 т хлеба? Желательно поскорее и с объеснением.

Автор: Гость