Когда звезды выше в 19.00 или в 21.00??
Окружающий мир
Когда звезды выше в 19.00 или в 21.00??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звезды одинаковы всегда,просто земля вращается и их порой не видно
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