Кого Артур взял на корабль , чтобы увидеть Ассоль

Гость: Гость:

Ассоль была более доброй , она некому не хотела причинить зла. Она знала , когда-то приедит принц на корабле и у него будут алые паруса. Но некто этому не верил. Все думали , что у неё , что то с головой. Ведь она была простой девушкой , а принц он богатый. Все думали , что некто не влюбиться в неё. А когда она увидела Артура. Она поняла это он.Её принц.И он тоже в неё сразу влюбился.