На складе было 365 тонн овощей. В первый магазин отправили в 5 раз больше тонн, чем в ?? третий, а во второй магазин в 4 раза больше, чем в третий. Сколько тонн овощей отправили в третий магазин?

Математика

На складе было 365 тонн овощей. В первый магазин отправили в 5 раз больше тонн, чем в ?? третий, а во второй магазин в 4 раза больше, чем в третий. Сколько тонн овощей отправили в третий магазин?

Автор: Гость