На складе было 365 тонн овощей. В первый магазин отправили в 5 раз больше тонн, чем в ?? третий, а во второй магазин в 4 раза больше, чем в третий. Сколько тонн овощей отправили в третий магазин?
Математика
На складе было 365 тонн овощей. В первый магазин отправили в 5 раз больше тонн, чем в ?? третий, а во второй магазин в 4 раза больше, чем в третий. Сколько тонн овощей отправили в третий магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+5x+4x=365; 10x=365; x=365:10; x=36,5 тонн
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