Помогите пожалуйста написать сочинение по теме стеллаж и книга

Гость: Гость:

В одном старом, большом, двухэтажном доме была большая библиотека. во всём помещение были только большие книжные полки и стеллажи. Множество старинных книг в тёмных, старых и мрачных перелётов уже много раз были перечитаны хозяевами дома. Хозяйка большого поместья с этим домом была очень богатой каллекционирующей книги женщиной. В её старой библиотеке было много сотен книг, а библиотеку этой женщины изредка посещали школьники. одна из книг, уже довольно давно лежавшей на стеллажи ни разу не была прочитанной никем, кроме хозяйки библиотеки. Очень редко люди брали книги с этого стеллажа. Он был первой мебелью появившейся в этой библиотеке. Книга долго не открывалась, а стеллаж был покрыт слоем пыли. На книге было приписано - "школьное печатное издание". Уже 8 лет книга лежала на этом стеллаже и не открывалась ровно столько же лет. и вот пришло очередное первое сентября. Уже 5- ого в библиотеку зашла нечаянно проходившая мимо дома девушка. Со старого стеллажа, покрытого слоем пыли она взяла старую книгу. Прошло несколько минут, уже протёртая и чистая книга была в руках у этой девушки, которая позже выкупила половину библиотеки, со старым стеллажом и этой книгой.