Ch тройная связь c-ch3+2br2
Химия
Ch тройная связь c-ch3+2br2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В полученном веществе связи между углеродом и водородом можно не писать
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