Шейный отдел позвоночника,состоящий из позвонков,подвижно соединенных между соб??й,отметьте значения этой особенности в жизни млекопитающих.

Гость: Гость:

В шейном отделе млекопитающих 7 позвонков. Благодаря тому, что 2 верхних позвонка(атлант, эпистрофей) подвижны(т. к. атлант как бы насаживается на эпистрофей) млекопитающие могут поворачивать голову в разные стороны