Шейный отдел позвоночника,состоящий из позвонков,подвижно соединенных между соб??й,отметьте значения этой особенности в жизни млекопитающих.

Биология
Шейный отдел позвоночника,состоящий из позвонков,подвижно соединенных между соб??й,отметьте значения этой особенности в жизни млекопитающих.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В шейном отделе млекопитающих 7 позвонков. Благодаря тому, что 2 верхних позвонка(атлант, эпистрофей) подвижны(т. к. атлант как бы насаживается на эпистрофей) млекопитающие могут поворачивать голову в разные стороны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Если от квадрата отрезать полоску шириной 2 см, то площадь оставшейся фигуры будет равна 80 квадратных сантиметров, найти площадь первоначального к...
Ответить
География
В какой природной зоне растет магнолия
Ответить
Информатика
С РЕШЕНИЕМ ЕСЛИ МОЖНО
Ответить
Другие предметы
Примеры преступления , его структуры
Ответить
Химия
Ch тройная связь c-ch3+2br2
Ответить