Шейный отдел позвоночника,состоящий из позвонков,подвижно соединенных между соб??й,отметьте значения этой особенности в жизни млекопитающих.
Биология
Шейный отдел позвоночника,состоящий из позвонков,подвижно соединенных между соб??й,отметьте значения этой особенности в жизни млекопитающих.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В шейном отделе млекопитающих 7 позвонков. Благодаря тому, что 2 верхних позвонка(атлант, эпистрофей) подвижны(т. к. атлант как бы насаживается на эпистрофей) млекопитающие могут поворачивать голову в разные стороны
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