Задание номер девять! помогите срочно!!!!!!!!!! зарание ,огромное спасибо!!!!
Математика
Задание номер девять! помогите срочно!!!!!!!!!! зарание ,огромное спасибо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Авс прямая, DB биссектриса следовательно 180:2= 90 360-130-90= 140
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