Почему люди различаются по цвету глаз,кожи
Окружающий мир
Почему люди различаются по цвету глаз,кожи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что всё зависит от того в какой части мира и на каком материке живёт тот или иной народ. Ещё это зависит от погодных условий и экологии.
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