Проверьте окончание: сегодня дедушке предстояло
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Проверьте окончание: сегодня дедушке предстояло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня дедушке предстояло...сегодня нет окончания, дедушке окончание е Предстояло окончание о Дедушке,у тебя правильное окончание
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