Проверьте окончание: сегодня дедушке предстояло

Русский язык
Проверьте окончание: сегодня дедушке предстояло
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня дедушке предстояло...сегодня нет окончания, дедушке окончание е Предстояло окончание о Дедушке,у тебя правильное окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Кому она вчера покупала платье
Ответить
Математика
На складе было 365 тонн овощей. В первый магазин отправили в 5 раз больше тонн, чем в ?? третий, а во второй магазин в 4 раза больше, чем в третий....
Ответить
Математика
Цена книги повысилась на 1/4 её стоимости.Во сколько раз новая цена больше прежней.
Ответить
Математика
Найдите периметр восьмиугольника,если каждая его сторона имеет длину 3,75 см
Ответить
Математика
Задание номер девять! помогите срочно!!!!!!!!!! зарание ,огромное спасибо!!!!
Ответить