Кого вы считаете главным героем рассказа Срезал? Почему рассказ так назван? Каков ваш взгляд ,характера Глеба Капустина

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Я считаю главным героем рассказа"Срезал"Глеба Капустина,потому что этот человек был очень жестокий,он всем завидовал,потому что у самого этого не было,он хотел показать какой он вундеркинд,но в последний раз это у него не получилось.Кандидаты эго отделали(ну это мое мнение).Рассказ назван"Срезал"потому что Глеб Капустин любил срезать невинных людей.