Кого вы считаете главным героем рассказа Срезал? Почему рассказ так назван? Каков ваш взгляд ,характера Глеба Капустина
Литература
Кого вы считаете главным героем рассказа Срезал? Почему рассказ так назван? Каков ваш взгляд ,характера Глеба Капустина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю главным героем рассказа"Срезал"Глеба Капустина,потому что этот человек был очень жестокий,он всем завидовал,потому что у самого этого не было,он хотел показать какой он вундеркинд,но в последний раз это у него не получилось.Кандидаты эго отделали(ну это мое мнение).Рассказ назван"Срезал"потому что Глеб Капустин любил срезать невинных людей.
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