Коля гулял 5 часов за это время он прошел путь от А до В и обратно. Путь представляе?? собой горизонтальный путь, а потом путь в гору ( по пути назад в гору превращается в с горы) по горизонтали его скорость = 4 км/ч, в гору - ...

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Коля гулял 5 часов за это время он прошел путь от А до В и обратно. Путь представляет собой горизонтальный путь, а потом путь в гору ( по пути назад в гору превращается в с горы) по горизонтали его скорость = 4 км/ч, в гору - 3 км/ч, а с горы - 6 км/ч Какое расстояние от А до В? --------------- Формула пути Ѕ=v*t t=5 час. Но скорость не была постоянной. Нужно найти v(сред) Среднюю скорость находят делением ВСЕГО расстояния на ВСЁ время в пути. Расстояние в гору равно расстоянию с горы. Обозначим расстояние в гору= S (ясно, что с горы оно тоже S) Пусть в гору Коля шел t₁ часов, с горы= t₂ часов, а время в гору и с горы t=t₁+t₂ Тогда t₁= S:3, t₂=S:6, а общее время в гору и с горы t=3S/6 Расстояние в гору и с горы =2S.Средняя скорость 2S:t=2S:6/3=4 км/ч На ровном участке мальчик шел с той же скоростью 4 км/ч. За 5 часов Коля прошел S=4*5=20 км. Это путь от А до В и обратно. Расстояние от А до В=20:2=10 км ----------- Для определения средней скорости есть формула, которая выведена по приведенному выше способу. v ср=2v1*v2/(v1+v2) По ней vср=2*3*6/(3+6)=36:9=4 км/ч