Напишите сочинение ОТ чего зависит мир на планете Земля??
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Напишите сочинение ОТ чего зависит мир на планете Земля??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мир. Маленькое слово, но такое значительное. У него много значений, но все они играют большую роль в жизни человека.Хочется, чтобы мир был на земле. Не было конфликтов между странами, не было войны. Сколько же людей погибают из-за войны? Невиновные старики, бабушки, женщины погибают из-за воин....А дети? Что сделали невинные существа, как дети? Они так слабы и беззащитны!Так что такое мир?Мир- все живое. Мир это мы. Мир зависит от нас. От нас зависит будущее мира...
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