Решите систему уравнений: 5ху=105 и х²-7ху+у²=-89
Алгебра
Решите систему уравнений: 5ху=105 и х²-7ху+у²=-89
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заменить 7ху=2ху+5ху=2ху+105.Получим квадрат разности х и у равен16. х-у=4 или х-у=-4 .х=4+у или х =-4-у.Подставить в уравнение 5ху=105.у=-7 или у=3.х=-3 или х=7
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