Андрей собирал модель самолёта. За 6 часов он выполнил 2/3 всей работы. Сколько ему ещё нужно времени, чтобы собрать модель Пжлста решите,срочно!

Математика

Андрей собирал модель самолёта. За 6 часов он выполнил 2/3 всей работы. Сколько ему ещё нужно времени, чтобы собрать модель Пжлста решите,срочно!

Автор: Гость