Андрей собирал модель самолёта. За 6 часов он выполнил 2/3 всей работы. Сколько ему ещё нужно времени, чтобы собрать модель Пжлста решите,срочно!
Математика
Андрей собирал модель самолёта. За 6 часов он выполнил 2/3 всей работы. Сколько ему ещё нужно времени, чтобы собрать модель Пжлста решите,срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3х=6 х=6:2/3 х=6*3/2 х=9 ч -время всей работы 9-6=3 ч - осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Средняя линия равнобедренного треугольника параллельна боковой стороне равной 4 см основание 5 см найдите периметр треугорльника