Андрей собирал модель самолёта. За 6 часов он выполнил 2/3 всей работы. Сколько ему ещё нужно времени, чтобы собрать модель Пжлста решите,срочно!

Математика
Андрей собирал модель самолёта. За 6 часов он выполнил 2/3 всей работы. Сколько ему ещё нужно времени, чтобы собрать модель Пжлста решите,срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3х=6 х=6:2/3 х=6*3/2 х=9 ч -время всей работы 9-6=3 ч - осталось 
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