Вася поделил 120 на некоторое натуральное число и получил 12 в остатке, а Петя поделил 100 на то же число и получил 28 в остатке. На какое число они делили?

Математика
Вася поделил 120 на некоторое натуральное число и получил 12 в остатке, а Петя поделил 100 на то же число и получил 28 в остатке. На какое число они делили?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим, они делили на х, Вася получил частное а, а Петя b. 120 = ax + 12 100 = bx + 28 Получаем x = (120 - 12)/a = 108/a x = (100 - 28)/b = 72/b 108/a = 72/b 108b = 72a 3b = 2a a = 3; b = 2; x = 108/a = 108/3 = 72/b = 72/2 = 36 Петя получил в остатке 28, значит, x > 28. Решение может быть только одно: 36. Если взять, например, a = 6, b = 4, то x = 108/a = 72/b = 18 < 28 - не может быть. Ответ: 36
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