Масса тела, погружённого в воду - 5 кг. Масса вымещенной им воды - 4,5 кг. Узнать какая сила больша: тяжести или Архимедова.

Физика

Масса тела, погружённого в воду - 5 кг. Масса вымещенной им воды - 4,5 кг. Узнать какая сила больша: тяжести или Архимедова.

Автор: Гость