Масса тела, погружённого в воду - 5 кг. Масса вымещенной им воды - 4,5 кг. Узнать какая сила больша: тяжести или Архимедова.

Физика
Масса тела, погружённого в воду - 5 кг. Масса вымещенной им воды - 4,5 кг. Узнать какая сила больша: тяжести или Архимедова.
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Гость:
Архимедова проще простого
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