(191300+92300)÷400×15

Математика
(191300+92300)÷400×15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(191300+92300)÷400×15 = 10635 1) 191300 + 92300 = 283600 2)  283600 / 400 = 709 3) 709 * 15 = 10635
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