А) 1/4 :3 1/2 б) 3 1/2 :2 1/3 в) 10 1/2 :3 1/2 г) 5 1/2 :3 1/2 д) 1 5/7 :3 3/4 е) 5 3/4 :7 2/3
Математика
А) 1/4 :3 1/2 б) 3 1/2 :2 1/3 в) 10 1/2 :3 1/2 г) 5 1/2 :3 1/2 д) 1 5/7 :3 3/4 е) 5 3/4 :7 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 7/2*3/7=1,5 б) 7/2*2/7=1 в) 21/2*2/7=3 г) 11/2*2/7=11/7=1 4/7 д) 12/7*4/15=48/105 е) 23/4*3/23=3/4=0,75
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