А) 1/4 :3 1/2 б) 3 1/2 :2 1/3 в) 10 1/2 :3 1/2 г) 5 1/2 :3 1/2 д) 1 5/7 :3 3/4 е) 5 3/4 :7 2/3

Математика

А) 1/4 :3 1/2 б) 3 1/2 :2 1/3 в) 10 1/2 :3 1/2 г) 5 1/2 :3 1/2 д) 1 5/7 :3 3/4 е) 5 3/4 :7 2/3

Автор: Гость