Дам 55 балов!!!! Помогите умоляю по немецкому!!! Срочно!!!! Мне на завтра надо!!!!!!!!!!

Немецкий язык

Дам 55 балов!!!! Помогите умоляю по немецкому!!! Срочно!!!! Мне на завтра надо!!!!!!!!!!

Автор: Гость