Дам 55 балов!!!! Помогите умоляю по немецкому!!! Срочно!!!! Мне на завтра надо!!!!!!!!!!
Немецкий язык
Дам 55 балов!!!! Помогите умоляю по немецкому!!! Срочно!!!! Мне на завтра надо!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Den Körper des Leopardes, die Pfoten des Bären, das Gesicht der Katze, die Mähne des Löwen
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