найдите площадь выпуклого четырехугольника с диагоналями 8 и 5, если отрезки, соед??няющие середины его протиаолежащих сторон, равны

Геометрия
найдите площадь выпуклого четырехугольника с диагоналями 8 и 5, если отрезки, соед??няющие середины его протиаолежащих сторон, равны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если последовательно соединить середины соседних сторон, то каждая из сторон полученного четырехугольника будет средней линией в треугольнике, образованном двумя сторонами исходного четырехугольника и одной из его диагоналей. То есть получится параллелограмм (все стороны которого параллельны диагоналям). По условию, диагонали ЭТОГО параллелограмма равны между собой. То есть этот параллелограмм- прямоугольник. Что означает, что диагонали исходного четырехугольника взаимно перпендикулярны. Поэтому площадь его равна 8*5/2 = 20;
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