Почему Ярослава называли Мудрым? Помоги мне пожалуйста. Спасибо,заранее)
История
Почему Ярослава называли Мудрым? Помоги мне пожалуйста. Спасибо,заранее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прозвище “Мудрый” закрепилось за Ярославом в официальной российской историографии лишь во второй половине 19 века за его государственную деятельность и заботу о просвещении. Древнерусские летописцы поднимают тему мудрости Ярослава начиная с «похвалы книгам» , помещённой под 1037 годом в «Повести временных лет» , которая состояла, по их сказаниям, в том, что Ярослав мудр потому, что построил храмы Святой Софии в Киеве и Новгороде, то есть посвятил главные храмы городов Софии — премудрости божьей, которой посвящён главный храм Константинополя. Тем самым Ярослав объявляет, что русская церковь стоит наравне с церковью византийской. Упомянув о мудрости, летописцы, как правило, раскрывают это понятие, ссылаясь на ветхозаветного Соломона.
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