Три друга имеют специальности: программист, it-менеджер, веб-дизайнер. Из трёх утве??ждений: «Андрей - программист», «Богдан - не программист» и «Валера не веб-дизайнер» только одно верное. кто кем является?

Информатика

Три друга имеют специальности: программист, it-менеджер, веб-дизайнер. Из трёх утве??ждений: «Андрей - программист», «Богдан - не программист» и «Валера не веб-дизайнер» только одно верное. кто кем является?

Автор: Гость