Три друга имеют специальности: программист, it-менеджер, веб-дизайнер. Из трёх утве??ждений: «Андрей - программист», «Богдан - не программист» и «Валера не веб-дизайнер» только одно верное. кто кем является?
Информатика
Три друга имеют специальности: программист, it-менеджер, веб-дизайнер. Из трёх утве??ждений: «Андрей - программист», «Богдан - не программист» и «Валера не веб-дизайнер» только одно верное. кто кем является?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Андрей-програмист, Богдан-веб дезайнер , Валера-it-менеджер.
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