1. Наибольшее количество солнечной радиации Донецкая область получает: а) 22 июня ??) 22сентября в) 23 марта 2. Циклоны – это атмосферные вихри в центре с: а) высоким давлением б) низким давлением в) давление значения не и...

География

1. Наибольшее количество солнечной радиации Донецкая область получает: а) 22 июня ??) 22сентября в) 23 марта 2. Циклоны – это атмосферные вихри в центре с: а) высоким давлением б) низким давлением в) давление значения не имеет 3. Какие воздушные массы формируют климат Донецкой области: а) тропические б) умеренные континентальные в) умеренные морские 4. Определите температуру на Саур Могиле, если на уровне моря +180С: а) 200С б) 16,40С в) 180С 5. Ось Воейкова проходит через: а) юг области б) западную часть в) север области 6. Характерной чертой антициклона является: а) восходящие потоки воздуха б) область низкого давления в) сухая погода летом, морозная – зимой 7. В Донецкой области выпадает: а) более 600 мм осадков б) 250 мм в) 450 мм 8. Атмосферное давление на вершине Могилы Гончарихи относительно уровня моря: а) понизится на 27 мм рт. ст. б) останется неизменным в) повысится на 27 мм рт. ст. 9. Коэффициент увлажнения на территории Донецкой области: а) 1 б) lt;1 в) gt;1 10. Наибольший дефицит влажности воздуха в нашей области наблюдается: а) летом б) осенью в) весной 11. На побережье Азовского моря преобладают: а) муссоны б) пассаты в) бризы 12. К неблагоприятным климатическим явлениям Донецкой области относятся: а) цунами б) суховеи в) таяние снега 13. Характерной чертой умеренного пояса является: а) смена времен года б) влажная погода в) засушливая погода 14. Климат за последние 100 лет изменился в сторону: а) похолодания б) потепления в) не изменился 15. Для составления розы ветров необходимо знать: а) температуру и направление ветра б) направление ветра и атмосферное давление в) направление ветра и количество дней

Автор: Гость