Как нарисовать эмблемы для каждой отрасли промышленности

Окружающий мир
Как нарисовать эмблемы для каждой отрасли промышленности
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Гость:
Просто нужно брать изображения подходящие  по смыслу)
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