Как можно определить возникновение взаимодействия в результате касания?
Физика
Как можно определить возникновение взаимодействия в результате касания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: при ударе по. мячу он в результате взаимодействия ногой ускоряется.
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