Коля пробежал 40 м. а Сергей в 5 раз меньше метров.На сколько метров больше пробежал Коля.чем Сергей? С условием пожалуйста!!!
Математика
Коля пробежал 40 м. а Сергей в 5 раз меньше метров.На сколько метров больше пробежал Коля.чем Сергей? С условием пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть, тогда, известно... или как? пусть х м пробежал Сергей тогда 5х м пробежал Коля известно, что Коля пробежал 40м уравнение: 5х = 40 х = 40:5 х= 8м - пробежал Сергей 2) 40 - 8 = 32м Ответ: на 32м больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Биология
Выберите из предложенногоспскапредставителей кольчатых червей А эхинококк Б м??огоглазка В луковая нематода Г картофельная нематода Д дожд...