Коля пробежал 40 м. а Сергей в 5 раз меньше метров.На сколько метров больше пробежал Коля.чем Сергей? С условием пожалуйста!!!

Математика

Коля пробежал 40 м. а Сергей в 5 раз меньше метров.На сколько метров больше пробежал Коля.чем Сергей? С условием пожалуйста!!!

Автор: Гость