Количество вещества кислорода, необходимого для полного сгорания 1 моль пропана, ??авно:

Химия
Количество вещества кислорода, необходимого для полного сгорания 1 моль пропана, ??авно:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O n(O2) = 5n(C3H8) = 5 моль 
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