Количество вещества кислорода, необходимого для полного сгорания 1 моль пропана, ??авно:
Химия
Количество вещества кислорода, необходимого для полного сгорания 1 моль пропана, ??авно:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O n(O2) = 5n(C3H8) = 5 моль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сравнение Троекурова и Дубровского по критериям: Социальное положение;Отношение к соседям и крестьянам;занятия;общее в судьбе.
Алгебра
Русский язык
Укажите при помощи какого(их) аффикса(ов)образуются глаголы совершенного вида от ??лаголов несовершенного вида А)чередование суффиксов и а Б)пр...
Русский язык