Комар при укусе оказывает силу в 50 H, при этом площадь его жала равна 1 крадратрому ??м. Определите давление, которое оказывает комар в момент укуса. Очень прошу, помогите решить!

Физика

Комар при укусе оказывает силу в 50 H, при этом площадь его жала равна 1 крадратрому ??м. Определите давление, которое оказывает комар в момент укуса. Очень прошу, помогите решить!

Автор: Гость