Комар при укусе оказывает силу в 50 H, при этом площадь его жала равна 1 крадратрому ??м. Определите давление, которое оказывает комар в момент укуса. Очень прошу, помогите решить!

Физика
Комар при укусе оказывает силу в 50 H, при этом площадь его жала равна 1 крадратрому ??м. Определите давление, которое оказывает комар в момент укуса. Очень прошу, помогите решить!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F/S=50/0.000001=50000000 Па или 50 МПа
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