#278 решите пж 1)2)3) до зовтра нужно

Алгебра
#278 решите пж 1)2)3) до зовтра нужно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это проще простого в 1и3 переверни вторую дробь и решай что так сложно подумать уже
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите, пожалуйста, под буквой г с объяснением!
Ответить
История
Напишите все положительные деяния Петра Первого!!! Срооооочнооо!!!!
Ответить
Русский язык
В при­ведённых ниже пред­ло­же­ни­ях из про­чи­тан­но­го тек­ста про­ну­ме­ро­??а­ны все за­пя­тые. Вы­пи­ши­те цифры, обо­зна­ча­ю­щие за­пя­тые п...
Ответить
Русский язык
(1)В музеях хранятся не только произведения искусства, исторические памятники и вещи, связанные с жизнью знаменитых людей. (2)Существует множес...
Ответить
Геометрия
Допоможіть будь ласка! терміново требаа
Ответить