#278 решите пж 1)2)3) до зовтра нужно
Алгебра
#278 решите пж 1)2)3) до зовтра нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это проще простого в 1и3 переверни вторую дробь и решай что так сложно подумать уже
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумеро??аны все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые п...
Русский язык
(1)В музеях хранятся не только произведения искусства, исторические памятники и вещи, связанные с жизнью знаменитых людей. (2)Существует множес...