Напишите все положительные деяния Петра Первого!!! Срооооочнооо!!!!

Гость: Гость:

1. Петр I сделал то, что не смог сделать Иван Грозный – отвоевал у шведов выход в Балтийское море. Одержал блестящую победу под Полтавой, лишив Карла XII его армии. Флот Петра, разбивший шведов при Гангуте и Гренгаме, стал одним из самых сильных в Европе. 2. После победы в Северной войне в Европе стали считаться с Россией, боялись ее возросшей мощи. 3. Петровские преобразования затронули просвещение, образование. Открывались новые школы, как в обеих столицах (навигацкая, артиллерийская, инженерные) , так и в провинциях – цифирные, горная – на Урале, В 1714 г. Была основана Кунсткамера-первый естественнонаучный музей. С 1702 г. - стала выходить первая печатная газета “Ведомости”, ее могли купить все желающие. 4. 24 января 1722 г. Петр I обнародовал “Табель о рангах”, в которой система чинов и порядок продвижения по службе производились за служебные заслуги. Таким образом, Петр заботился о том, чтобы принцип родословности, знатности происхождения был заменен принципом личной выслуги. Неслучайно в окружении Петра I были люди незнатного происхождения, например, Александр Меньшиков, бывший торговец пирожками. 5. Петр I много сделал для развития промышленности. При нем строились металлургические заводы на Урале, текстильные – вокруг Москвы и в Петербурге, Петр I хотел видеть Россию экономически развитой, ни в чем не уступающей Европе. Петр I – фигура противоречивая, сложная. Таким породила его эпоха. Он сознавал и не раз подчеркивал, что он – абсолютный монарх. Петр был искренне убежден, что все, что он делал – только для блага государства, народа. Однако народ находился в крепостной неволе, был обложен увеличенными налогами, поборами, принудительными работами. Но нельзя не видеть огромный вклад Петра I в управление государством, его внешнеполитические, военные акции. Время Петра, его преобразования, личный вклад в строительство государства, укрепление его позиций, увеличение славы российской не могут не вызывать уважения. При всех недостатках, ошибках Петра, Россия при нем заметно продвинулась вперед по пути развития, сократив свое отставание от передовых стран Западной Европы. Вполне заслужено называют Петра Великим.