(1)В музеях хранятся не только произведения искусства, исторические памятники и вещи, связанные с жизнью знаменитых людей. (2)Существует множество необычных музеев, собравших самые невероятные коллекции. (3)Пётр I обратил вн...

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(1)В музеях хранятся не только произведения искусства, исторические памятники и вещи, связанные с жизнью знаменитых людей. (2)Существует множество необычных музеев, собравших самые невероятные коллекции. (3)Пётр I обратил внимание на то, что при многих королевских и княжеских дворах Европы есть кунсткамеры – залы, где выставлены коллекции всяческих редкостей. (4)Пётр решил взять с европейцев пример и в 1714 году основал в Петербурге свою Кунсткамеру – первый российский общедоступный музей. (5)Кунсткамера возникла как собрание разнообразных диковинок. (6)Там были и чучела птиц и рыб, и коллекции разных камней и минералов, и образцы народных костюмов, и старинные вещи, и даже… живые экспонаты. (7)Для Кунсткамеры построили особое здание, в нём этот старейший российский музей размещается и сегодня. (8)Замечательно, что император постановил не брать платы с посетителей. (9)Напротив, чтобы они чаще ходили в Кунсткамеру, их ещё и угощали «на иноземный манер» кофе и цукербродами (пирожными). (10)«Следует охотников приучать и угощать, а не деньги с них брать», − считал Пётр I. (11)Во многих российских городах есть необычные музеи. (12)В Туле – Музей самоваров, в Суздале – Музей огурца, в Мышкине – Музей мыши. (13)В старинном русском городе Переславле-Залесском есть Музей чайника, Музей утюга, Музей масок. (14)В Москве работает удивительный музей «Русские валенки», в котором представлена коллекция расписных валенок. (15)В музее подробно показывают все этапы изготовления этой зимней обуви. (По Е. В. Широниной) определить главную мысль план текста из трех частей плиизз срочно

Автор: Гость