(1)В музеях хранятся не только произведения искусства, исторические памятники и вещи, связанные с жизнью знаменитых людей. (2)Существует множество необычных музеев, собравших самые невероятные коллекции. (3)Пётр I обратил вн...
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(1)В музеях хранятся не только произведения искусства, исторические памятники и вещи, связанные с жизнью знаменитых людей. (2)Существует множество необычных музеев, собравших самые невероятные коллекции. (3)Пётр I обратил внимание на то, что при многих королевских и княжеских дворах Европы есть кунсткамеры – залы, где выставлены коллекции всяческих редкостей. (4)Пётр решил взять с европейцев пример и в 1714 году основал в Петербурге свою Кунсткамеру – первый российский общедоступный музей. (5)Кунсткамера возникла как собрание разнообразных диковинок. (6)Там были и чучела птиц и рыб, и коллекции разных камней и минералов, и образцы народных костюмов, и старинные вещи, и даже… живые экспонаты. (7)Для Кунсткамеры построили особое здание, в нём этот старейший российский музей размещается и сегодня. (8)Замечательно, что император постановил не брать платы с посетителей. (9)Напротив, чтобы они чаще ходили в Кунсткамеру, их ещё и угощали «на иноземный манер» кофе и цукербродами (пирожными). (10)«Следует охотников приучать и угощать, а не деньги с них брать», − считал Пётр I. (11)Во многих российских городах есть необычные музеи. (12)В Туле – Музей самоваров, в Суздале – Музей огурца, в Мышкине – Музей мыши. (13)В старинном русском городе Переславле-Залесском есть Музей чайника, Музей утюга, Музей масок. (14)В Москве работает удивительный музей «Русские валенки», в котором представлена коллекция расписных валенок. (15)В музее подробно показывают все этапы изготовления этой зимней обуви. (По Е. В. Широниной) определить главную мысль план текста из трех частей плиизз срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная мысль текста-про различные музеи,ещё и до нашего времени сущетсвовали музеи. План: 1). В музеях хранятся не только произведения искусста,исторические памятники и вещи... 2). Пётр 1 обратил внимание на то,что при многих королевских дворах и княжескиз дворах Европы нсть кунсткамеры... 3).Во многих россикйских городах есть необычные музеи...
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