Допоможіть будь ласка! терміново требаа
Геометрия
Допоможіть будь ласка! терміново требаа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. Проекція точки А, що рівновіддалена від сторін рівностороннього трикутника, на площину трикутника є точка О -- центр вписаного кола. Відстанню від точки А до сторони трикутника буде відрізок АD. (D - точка дотику вписаного кола до сторони трикутника). Тоді ОD - радіус вписаного кола, а АО - шукана відстань від точки до площини трикутника. Знайдемо OD: см За теоремою Піфагора: см 6. Задачу не можна вирішити, оскільки наведених даних не вистачає, щоб знайти висоту трапеції. Може, умову супроводжує рисунок, що містить додаткові дані?
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