Какие географические объекты имеют координаты:а)30°с.ш и 30°в.д б)10°с.ш и 80°з.д в) 35°с.ш и 140°в.д?

География

Какие географические объекты имеют координаты:а)30°с.ш и 30°в.д б)10°с.ш и 80°з.д в) 35°с.ш и 140°в.д?

Автор: Гость