Какие географические объекты имеют координаты:а)30°с.ш и 30°в.д б)10°с.ш и 80°з.д в) 35°с.ш и 140°в.д?
География
Какие географические объекты имеют координаты:а)30°с.ш и 30°в.д б)10°с.ш и 80°з.д в) 35°с.ш и 140°в.д?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Египет б)Панама, Панам кий канал в) Япония, Токио, вулкан Фудзияма
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