Решите, пожалуйста, под буквой г с объяснением!

Алгебра
Решите, пожалуйста, под буквой г с объяснением!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x=34-3 10x=31 x=31/10 x=3.1
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