Помогите создать таблицу многообразие голосеменных растений

Биология
Помогите создать таблицу многообразие голосеменных растений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около 800 видов Не формируют цветков и плодов Древесные, исключительно наземные растения с прямостоящими стеблями. В древесине много смоляных ходов, ярко выражены годичные кольца прироста древесины У них впервые появился главный корень В цикле развития преобладает спорофит(2п) Размножаются при помощи семян Имеют женские и мужские шишки(потом можно отдельно разделить и написать характеристику мужских и женских шишек сосны обыкновенной)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложение на местоимение их
Ответить
Физика
Сосуд содержащий 10л воздуха при давлении 1МПа, соединяют с пустым сосудом вместим??стью 4л.Найти давление, установившееся в сосудах, считая темпер...
Ответить
Литература
Мог ли Герасим спасти от гибели любимую собачку Муму?
Ответить
Русский язык
Составьте 2 предложения про раннюю весну с 3 деепричастными оборотами
Ответить
Алгебра
#278 решите пж 1)2)3) до зовтра нужно
Ответить