Помогите создать таблицу многообразие голосеменных растений

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Около 800 видов Не формируют цветков и плодов Древесные, исключительно наземные растения с прямостоящими стеблями. В древесине много смоляных ходов, ярко выражены годичные кольца прироста древесины У них впервые появился главный корень В цикле развития преобладает спорофит(2п) Размножаются при помощи семян Имеют женские и мужские шишки(потом можно отдельно разделить и написать характеристику мужских и женских шишек сосны обыкновенной)