Компьютер состоит из устройств выполняющих некоторые функции мыслящего человека. Проведите аналогию между человеком и компьютером Заполните таблицу
Информатика
Компьютер состоит из устройств выполняющих некоторые функции мыслящего человека. Проведите аналогию между человеком и компьютером Заполните таблицу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органы - порты компьютера, дисковод. Мозг₁ - ОЗУ, Жёсткие и SSD диски. Мозг₂ - Процессор. Органы речи и т.д. - USB порт и дисковод. Так же девайсы по типу микрофона и наушников.
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