Компьютер состоит из устройств выполняющих некоторые функции мыслящего человека. Проведите аналогию между человеком и компьютером Заполните таблицу

Гость: Гость:

Органы - порты компьютера, дисковод. Мозг₁ - ОЗУ, Жёсткие и SSD диски. Мозг₂ - Процессор. Органы речи и т.д. - USB порт и дисковод. Так же девайсы по типу микрофона и наушников.