Кому посвящено стихотворение болотные чертенятки А.Блока и о чем автор размышляе?? в этом стихотворении

Литература
Кому посвящено стихотворение болотные чертенятки А.Блока и о чем автор размышляе?? в этом стихотворении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образ болота выступает как обобщенный символ единства бытия со всеми его противоречиями: Вот — сидим с тобой на мху Посреди болот. Третий — месяц наверху — Искривил свой рот. Я, как ты, дитя дубрав Лик мой также стерт. Тише вод и ниже трав — Захудалый черт.
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