Кому посвящено стихотворение болотные чертенятки А.Блока и о чем автор размышляе?? в этом стихотворении

Гость: Гость:

Образ болота выступает как обобщенный символ единства бытия со всеми его противоречиями: Вот — сидим с тобой на мху Посреди болот. Третий — месяц наверху — Искривил свой рот. Я, как ты, дитя дубрав Лик мой также стерт. Тише вод и ниже трав — Захудалый черт.