Конь с розовой гривой почему витя не может забыть пряника бабушки

Гость: Гость:

Конь с розовой гривой - это пряник, мечта всех ребят послевоенного периода. Витя не может забыть пряник, который купила ему бабушка, так как он ее обманул. Он пошёл собирать ягоды в лес с левотьевскими ребятами, не удержался и съел их. Потом он не смог собрать полную корзинку и схитрил - положил в нее травы, а сверху присыпал ягодами. Обманув таким образом бабушку, которая понесла его ягоды на базар, чтобы там их продать, Витя на подарок уже и не рассчитывал. Но бабушка ему пряник купила, преподав хороший урок. И разве мог он забыть этот пряник?