Конец минутной стрелки часов за 1 ч.описывает окружность длиной 31,4 см.Какова длина минутной стрелки?
Математика
Конец минутной стрелки часов за 1 ч.описывает окружность длиной 31,4 см.Какова длина минутной стрелки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности равна произведению двух пи на радиус, следовательно, в этом задании радиус равен 5 см, а.радиус это и есть минутная стрелка
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