Представить число 0.1258766е+9 в форме целого числа
Технология
Представить число 0.1258766е+9 в форме целого числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как первое число мы не можем довести до целого и при прибавлении к 9 получится примерно 9,, а так как необходимо представить в форме целого чисто, то тогда получится 9
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