Конфликт каких идей наблюдается в "Вишнёвом саде"?
Литература
Конфликт каких идей наблюдается в "Вишнёвом саде"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конфликт поколений: непонимание одного поколения другим. Первое поколение, Гаев, Раневская, Фирс, просто радуются своим лучшим годам, проведенным в поместье, живет прошлым, не думая о сегодняшнем дне или о будущем. Второе поколение, настоящее, Лопахин, живет сегодняшним днем, постоянно говорит о переменах, но ничего для этого не делает. Третье поколение, будущее, Петя Трофимов и Аня, олицетворяют надежды автора на будущее.
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