Арбузный переулок Каким мы видим Дениску в этом рассказе

Литература
Арбузный переулок Каким мы видим Дениску в этом рассказе
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Гость:
Он был добрый отзывчивый щедрый
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